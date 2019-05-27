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Сезон навигации маломерных судов в Удмуртии откроют 17 июня

12:07, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
12:07, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
126
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#МЧС России по Удмуртии\n#пруды
Фото: susanin.news
126
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С 7 июня можно плавать на Нижнекамском водохранилище и реках, которые в него впадают.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 17 июня открывается сезон навигации маломерных судов. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, уже с 7 июня можно будет плавать на Нижнекамском водохранилище и на впадающих в него реках.

С началом навигации сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам начнут дежурить на водных объектах.

Отметим, что выходить на воду до официального разрешения категорически запрещено.

Судовладельцам напоминают, что на плавсредстве должны быть средства спасения спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель и так далее). При выходе на воду спасательный жилет должны быть на всех, кто находится на борту.

12:07, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
126
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#МЧС России по Удмуртии\n#пруды
МирТесен

 

 

 


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