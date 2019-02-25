Театральная студия для детей-инвалидов в Можге, победы баскетболистов в России и социалистов в Молдавии: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло в республике, стране и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Информационное агентство «Сусанин» начинает новую трудовую неделю традиционным обзором новостей утром понедельника, 25 февраля.

Творчество особенных детей

Театральную студию для детей-инвалидов «Семицветик» создали в Можге. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», седьмая коррекционная школа города заинтересовала фонд президентских грантов и получила от него поддержку.

На выигранные средства ученики вместе с учителями и создали студию театрального творчества. Сшили костюмы, обновили сцену, поставили профессиональный свет и выпустили премьерный спектакль «Волшебный колодец». Участвовали в нём в качестве артистов более полусотни детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Зал аплодировал детям стоя… Это стало лучшей оценкой труда и усердия наших артистов. Многие из артистов сделали на сцене первые свои шаги», - рассказала руководитель студии Ольга Яппарова.

Баскетбольные победы

Сборная России по баскетболу впервые за девять лет сыграет в финальном раунде чемпионата мира. Как сообщают «Известия», турнир пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Таким образом, российская национальная команда не только сыграет в финальном раунде ЧМ-2019, но и продолжит борьбу за путёвку на Олимпийские игры-2020. Такие перспективы открылись благодаря домашней победе над сборной Финляндии (91:76).

В последний раз сборная России участвовала в финальной стадии чемпионата мира в 2010 году. Тогда россияне заняли 7-е место, уступив в четвертьфинале сборной США (79:89). В 2014 году наша национальная команда не сумела отобраться на чемпионат мира.

Жеребьёвка финального турнира ЧМ-2019 состоится 16 марта.

Молдавские выборы

Ориентирующаяся на сотрудничество с Россией Партия социалистов лидирует с 31,75% на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам. Об этом сообщило РИА Новости, основываясь на данных ЦИК после обработки 95% протоколов.

Блок ACUM набрал 25,26% голосов, правящая сейчас Демпартия - 24,48% голосов, партия «Шор» - 8,55%. Остальные политические объединения не сумели преодолеть шестипроцентный избирательный порог.

По одномандатным округам после обработки 90% протоколов лидирует Демпартия, которая претендует на 19 мест в парламенте, социалисты могут получить 15 мест, блок ACUM - 11 мест. Кресло в парламенте получают нынешний премьер-министр Молдавии, вице-председатель Демпартии Павел Филип, а также лидер социалистов Зинаида Гречаная.

Отмечается, что пока ни одной из партий не хватает необходимого числа голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. При этом социалисты и блок ACUM ранее заявляли, что не намерены вступать с кем-либо в коалицию.

Напомним, выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье, 23 февраля. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет. Избирательный порог для партий составляет 6%, для электоральных блоков - 8%.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.