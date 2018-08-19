В Удмуртии завершили ремонт двух участков автодороги Ижевск-Воткинск

Дорожники заменили покрытие, обустроили съезды и оборудовали места для остановок.

Воткинск. Удмуртия. Ремонт двух участков автодороги Ижевск-Воткинск завершили в Удмуртии по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте ГУП УР «Удмуртавтодор».

Первый участок протяженностью 660 метров начинался сразу после поворота на Кудрино с Воткинского тракта, второй – с пятого километра и до восьмого.

«Комплекс ремонтно-восстановительных работ включал в себя: фрезерование изношенного дорожного покрытия на площади 6930 кв. м., устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II с герметизацией продольного шва сопряжения полос стыковочной битумно-полимерной лентой, укрепление обочин смесью щебня и асфальтовой крошки», - говорится в сообщении.

Также было сделано 13 съездов в деревню Банное, Владимировский и Кудрино, обустроены остановочные и посадочные площадки.