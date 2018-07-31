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Начало августа в Удмуртии будет жарким

13:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
13:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
339
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#жара\n#дожди
339
0

Выходные ожидаются дождливыми.

Ижевск. Удмуртия. Начало августа на территории Удмуртии будет жарким. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

«Воздух прогревается, температурный фон ближайших дней будет снова превышать климатические нормы», - говорится в сообщении.

В первые дни августа под влиянием антициклона ожидается хорошая погода преимущественно без осадков с высоким температурным фоном – до 24-29 °С в тени.

Вероятность локальных дождей и гроз появится со 2 августа и будет возрастать к 3-4 августа.

Выходные дни по предварительному анализу ожидаются дождливыми, дневная температура окажется в пределах 19-24 °С.

13:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
339
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#жара\n#дожди

 

 

 


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