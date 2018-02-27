Последние дни зимы и начало весны в Удмуртии будут аномально холодными.

Ижевск. Удмуртия. Метель ожидается в Удмуртии во вторник. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, снегопады приведут к снежным заносам на дорогах.

«Температура воздуха ночью -16...-21 градусов по Цельсию, по северу до -25 градусов, днем -12...-17 градусов», - отмечается в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили: последние дни зимы и начало весны в Удмуртии будут аномально холодными.