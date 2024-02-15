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Предстоящей ночью температура воздуха местами по Удмуртии понизится до -39 градусов

13:40, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Предстоящей ночью температура воздуха местами по Удмуртии понизится до -39 градусов
13:40, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
439
0
#Удмуртия\n#зима\n#погода\n#температура воздуха
Фото: unsplash.com (martin bennie)
439
0

Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Ижевск. Удмуртия. Ночь с 15 на 16 февраля в Удмуртии будет морозной. Столбик термометра опустится до -29…- 34 градусов по Цельсию, а местами похолодает до -39 градусов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов со ссылкой на региональный Гидрометцентр

В такую погоду водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Жителям Удмуртии, которые останутся в своих домах, советуют быть осторожными с отопительными и электрическими приборами. Не стоит оставлять на ночь работающий обогреватель и включать несколько мощных бытовых приборов одновременно.

Если в частном доме есть печь, то за 3 часа до сна следует перестать её топить. 

В случае чрезвычайной ситуации при угрозе жизни и здоровью следует сразу звонить по телефону 112. 

13:40, 15 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
439
0
#Удмуртия\n#зима\n#погода\n#температура воздуха