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В Санкт-Петербурге разработали устройство для борьбы с наледью

14:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Санкт-Петербурге разработали устройство для борьбы с наледью
14:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#изобретения\n#Санкт-Петербург\n#зима
Фото: unsplash.com (Scott Rodgerson)
87
0

Ледокол способен удалить наледь толщиной до 20 см.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге инженеры создали специальный тротуарный ледокол. Устройство справляется с наледью толщиной до 20 см. Об этом пишет «МИР24».

Устройство весит 80 кг и работает на бензине. Четырёх литров топлива хватает примерно на 2 часа.

Тротуарный ледокол расчистил участок площадью 12 кв. м за пять минут. Своей эффективностью аппарат способен заменить пятерых рабочих.

Опытные образцы уже отправили в Якутию и во Владивосток. Кроме того, в Петербурге ледоколом заинтересовалось РЖД, которое, возможно, добавит изобретение в реестр техники для работ на железных дорогах. 

14:05, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#изобретения\n#Санкт-Петербург\n#зима