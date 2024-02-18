В Санкт-Петербурге разработали устройство для борьбы с наледью

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге инженеры создали специальный тротуарный ледокол. Устройство справляется с наледью толщиной до 20 см. Об этом пишет «МИР24».

Устройство весит 80 кг и работает на бензине. Четырёх литров топлива хватает примерно на 2 часа.

Тротуарный ледокол расчистил участок площадью 12 кв. м за пять минут. Своей эффективностью аппарат способен заменить пятерых рабочих.

Опытные образцы уже отправили в Якутию и во Владивосток. Кроме того, в Петербурге ледоколом заинтересовалось РЖД, которое, возможно, добавит изобретение в реестр техники для работ на железных дорогах.