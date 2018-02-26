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Первые дни весны в Удмуртии будут холодными

12:10, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
12:10, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1873
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#холод\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
1873
0

Конец зимы в республике также будет аномально морозным для этого времени года.

Ижевск. Удмуртия. Первые дни весны в Удмуртии будут холодными. Как сообщила на своей странице «Вконтакте» руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина, конец зимы в республике также будет аномально морозным для этого времени года.

«В ближайшие ночи будет теплее, но аномально низкий для этого времени года температурный фон сохраняется. Начало календарной весны также будет холодным. Во вторник в большинстве районов ожидается снегопад, усиление ветра, на дорогах снежные заносы», - написала Шумихина.

Она также отметила, что в ночь на 25 февраля в Дебесах было -34 градуса по Цельсию, а в ночь на 26 там же -33 градуса.

Ранее в главном управлении МЧС России по Удмуртии жителям республики напомнили о правилах поведения в холода.

12:10, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1873
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#холод\n#погода в Ижевске

 

 

 

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