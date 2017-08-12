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      Металлурги Удмуртии вышли на вторые позиции в Приволжье

      13:05, 12 августа, 2017
      13:05, 12 августа, 2017
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      #экономика\n#промышленность\n#Ижсталь\n#статистика\n#Минпромторг
      Фото: pixabay.com
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      Объемы отгрузки продукции за полгода возросли на треть.

      Ижевск. Удмуртия. В Минпромторге республики отметили успехи металлургической отрасли. Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря труду сталеваров регион вышел на вторые места в Приволжском федеральном округе по ряду важных экономических показателей.  

      Так, в первом полугодии 2017 года в Удмуртии индекс физического производства металлургических предприятий составил 147,7%, темы роста отгрузки продукции - 133,6%, а объемы производства металла на душу населения составили в денежном выражении 9,5 тысячи рублей. Это второй результат в ПФО.  

      В абсолютных цифрах с января по июнь металлурги отгрузили продукции на 14,4 млрд рублей – на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший вклад в это внести работники АО «Ижсталь».  

      Отмечается также значительный рост реализации высокомаржинальной продукции. Более чем в 1,6 раза выросла отгрузка легированных сортов стали. На 34% и 37% соответственно увеличились объемы реализации продукции из быстрорежущих и нержавеющих марок стали.  

      Добавим, в металлургической отрасли Удмуртии сейчас занято 6378 человек, или 5,4% от общего числа сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности. За 5 месяцев численность персонала металлургических предприятий региона увеличилась на 3,1% относительно того же периода прошлого года. Уровень зарплат в отрасли за 5 месяцев увеличился на 7,6% и составил 43 948,1 рублей.

      13:05, 12 августа, 2017
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      0
      #экономика\n#промышленность\n#Ижсталь\n#статистика\n#Минпромторг

       

       

       

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