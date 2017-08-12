Металлурги Удмуртии вышли на вторые позиции в Приволжье

Объемы отгрузки продукции за полгода возросли на треть.

Ижевск. Удмуртия. В Минпромторге республики отметили успехи металлургической отрасли. Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря труду сталеваров регион вышел на вторые места в Приволжском федеральном округе по ряду важных экономических показателей.

Так, в первом полугодии 2017 года в Удмуртии индекс физического производства металлургических предприятий составил 147,7%, темы роста отгрузки продукции - 133,6%, а объемы производства металла на душу населения составили в денежном выражении 9,5 тысячи рублей. Это второй результат в ПФО.

В абсолютных цифрах с января по июнь металлурги отгрузили продукции на 14,4 млрд рублей – на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший вклад в это внести работники АО «Ижсталь».

Отмечается также значительный рост реализации высокомаржинальной продукции. Более чем в 1,6 раза выросла отгрузка легированных сортов стали. На 34% и 37% соответственно увеличились объемы реализации продукции из быстрорежущих и нержавеющих марок стали.

Добавим, в металлургической отрасли Удмуртии сейчас занято 6378 человек, или 5,4% от общего числа сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности. За 5 месяцев численность персонала металлургических предприятий региона увеличилась на 3,1% относительно того же периода прошлого года. Уровень зарплат в отрасли за 5 месяцев увеличился на 7,6% и составил 43 948,1 рублей.