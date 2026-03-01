Закрыть
Удмуртия избавилась от госдолга в 5,8 млрд в 2025 году

17:00, 01 марта, 2026
Максим Александров
99
0
Источник фото: ИА «Сусанин»
99
0

Деньги ушли на дороги, расселение аварийного жилья и ЖКХ.

Ижевск. Удмуртия. Почти 6 млрд рублей государственного долга списали Удмуртии в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Эта сумма соответствует вложениям, которые Удмуртия потратила на своё развитие в 2024 году. Львиная доля этих средств — 1,37 млрд рублей — ушла на поддержку бизнеса и запуск новых инвестиционных проектов. Ещё 30 млн рублей добавили в фонды развития промышленности.

Почти миллиард рублей вложили в «коммуналку»: чинили трубы, готовили котельные к зиме и латали системы водоснабжения. Не забыли и про дороги, мосты, инженерные системы, новые лифты и расселение аварийного жилья — всё это тоже профинансировали из этих денег. 

В планах на этот год — подать заявку на списание 10,8 млрд рублей. Эти деньги уже потрачены в 2025 году: 2,5 млрд ушло всё в ту же сферу ЖКХ, а 2,36 млрд — на развитие опорных населённых пунктов. Расходы на переселение из ветхих домов и поддержку промышленников тоже обещают включить в список.

