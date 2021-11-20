Госдолг Удмуртии за месяц не изменился

Он по-прежнему равен почти 63,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На 1 ноября 2021 года государственный долг Удмуртии составил 63 млрд 470,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

В министерстве отметили, что с начала года наблюдается снижение госдолга на 771,7 млн рублей. В том числе:

- бюджетные кредиты из федеральной казны — 58 млрд 64 млн рублей (91,5% от объема госдолга);

- кредиты, полученные от кредитных организаций — 406,9 млн рублей (0,6% от объема госдолга);

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7,9% от объема госдолга).

Расходы на обслуживание долга на 1 ноября составили 1 млрд 567,6 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.

Напомним, на 1 октября размер госдолга Удмуртии был таким же.