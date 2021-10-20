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Госдолг Удмуртии составил почти 63,5 млрд рублей

17:50, 20 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Госдолг Удмуртии составил почти 63,5 млрд рублей
17:50, 20 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг
Фото: pixabay.com
48
0

С начала года он уменьшился почти на 772 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии составил 63 млрд 470,9 млн рублей. Такие данные по состоянию на 1 октября опубликовал республиканский Минфин.

С начала 2021 года госдолг уменьшился на 771,7 млн рублей. В настоящее время он состоит из трёх основных частей:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 58 млрд 64 млн рублей (91,5% от объёма госдолга);

- кредиты, полученные от кредитных организаций — 406,9 млн рублей (0,6% от объёма госдолга);

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7,9% от объёма госдолга).

Расходы на обслуживание долга на 1 октября 2021 года составили 1 млрд565,8 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу Удмуртией и расходам на его обслуживание отсутствует.

17:50, 20 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг
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