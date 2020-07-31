Власти Сарапула отказались идти на «мировую» в деле о расторжении концессии с ГЭК

Администрация города намерена добиться решения суда в свою пользу.

Сарапул. Удмуртия. Власти Сарапула не пошли на «мировую» с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) в деле о расторжении концессионного соглашения по городским теплосетям. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на главу Сарапула Александра Ессена.

«Заключение мирового соглашения просил ответчик. Мы стоим на позиции в том, что идем до конца, до решения суда в нашу пользу», — сказал Ессен.

По его словам, администрация намерена искать нового, более надёжного концессионера. ГЭК в свою очередь просит перенести выполнение требуемых городом условий концессии. Ессен отметил, что несмотря на судебные тяжбы, подготовка теплосетей к зиме идёт по плану.

Напомним, что концессионное соглашение между Сарапулом и ГЭК было подписано сроком на 15 лет. В октябре 2019 года из-за долгов концессионера за газ в Сарапуле ввели режим повышенной готовности к ЧС.

В отношении ГЭКа также возбудили уголовное дело. В начале декабря власти обратились в суд с иском о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением его условий

В январе 2020 года арбитраж принял иск «Газпром межрегионгаз Ижевск» о взыскании с ГЭК 47,671 млн рублей долга. По данным на начало 2020 года, задолженность предприятия за газ составляла более 160 млн рублей.