В Удмуртии более 7500 детей, воспитывающихся в неполных семьях, получат государственные выплаты

Предварительно, сумма ежемесячного пособия составит 5337 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оформить заявление на выплаты на детей из неполных семей можно будет дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

Напомним, что 21 апреля президент России Владимир Путин объявил о дополнительных пособиях на детей от 8 до 16 лет, которых воспитывает только мама или папа.

В Удмуртии деньги получат семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. В настоящее время прожиточный минимум составляет 10465 рублей. По предварительным данным, размер ежемесячного пособия составит 5337 рублей, это половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Выплаты смогут получить как одинокие родители, так и те, кому в судебном порядке присуждены алименты. Деньги начнут поступать только после принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов.