Удмуртия планирует взять коммерческие кредиты на 10,7 млрд рублей

5,7 млрд рублей из этой суммы планируется отдать через 10 дней после получения.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют получить 11 кредитов на общую сумму в 10,7 млрд рублей. Распоряжение об осуществлении заимствований опубликовано на официальном портале главы и правительства Удмуртской Республики.

Как следует из аукционной документации, средства пойдут на погашение ранее взятых бюджетных кредитов и финансирование дефицита бюджета. Так, планируется привлечь пять кредитных линий по 1 млрд рублей и одну на 700 млн рублей сроком на 10 дней. В выписке из государственной долговой книги региона сообщается, что 25 августа Удмуртия должна погасить бюджетный кредит на 5,7 млрд рублей, полученный в апреле этого года. Еще пять кредитных линий по 1 млрд рублей предполагается погасить в течение 6 месяцев с момента получения.

Максимальная процентная ставка по всем займам составляет 5,5%. Это связано с правилами реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, для погашения которых субъект может привлечь коммерческие средства по ставке не выше размера ключевой ставки плюс 1% годовых. На момент объявления аукционов ключевая ставка составляла 4,5%. В конце июля Центробанк снизил ее до исторического минимума в 4,25%.

По информации портала госзакупок, по шести краткосрочным займам прием заявок завершен, идет работа комиссии, по оставшимся пяти прием заявок завершается в пятницу, 7 августа.

На 1 июля размер госдолга Удмуртии составлял 49,9 млрд рублей. Из этой суммы 25,19 млрд рублей – бюджетные кредиты, 17,45 млрд рублей – коммерческие, 7,3 млрд рублей – государственные ценные бумаги.