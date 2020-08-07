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Удмуртия планирует взять коммерческие кредиты на 10,7 млрд рублей

11:52, 07 августа, 2020
Дарья Саушина
Удмуртия планирует взять коммерческие кредиты на 10,7 млрд рублей
11:52, 07 августа, 2020
Дарья Саушина
114
0
#бюджет\n#кредиты\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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0

5,7 млрд рублей из этой суммы планируется отдать через 10 дней после получения.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют получить 11 кредитов на общую сумму в 10,7 млрд рублей. Распоряжение об осуществлении заимствований опубликовано на официальном портале главы и правительства Удмуртской Республики.

Как следует из аукционной документации, средства пойдут на погашение ранее взятых бюджетных кредитов и финансирование дефицита бюджета. Так, планируется привлечь пять кредитных линий по 1 млрд рублей и одну на 700 млн рублей сроком на 10 дней. В выписке из государственной долговой книги региона сообщается, что 25 августа Удмуртия должна погасить бюджетный кредит на 5,7 млрд рублей, полученный в апреле этого года. Еще пять кредитных линий по 1 млрд рублей предполагается погасить в течение 6 месяцев с момента получения.

Максимальная процентная ставка по всем займам составляет 5,5%. Это связано с правилами реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, для погашения которых субъект может привлечь коммерческие средства по ставке не выше размера ключевой ставки плюс 1% годовых. На момент объявления аукционов ключевая ставка составляла 4,5%. В конце июля Центробанк снизил ее до исторического минимума в 4,25%. 

По информации портала госзакупок, по шести краткосрочным займам прием заявок завершен, идет работа комиссии, по оставшимся пяти прием заявок завершается в пятницу, 7 августа.

На 1 июля размер госдолга Удмуртии составлял 49,9 млрд рублей. Из этой суммы 25,19 млрд рублей – бюджетные кредиты, 17,45 млрд рублей – коммерческие, 7,3 млрд рублей – государственные ценные бумаги.

11:52, 07 августа, 2020
Дарья Саушина
114
0
#бюджет\n#кредиты\n#Удмуртия

 

 

 


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