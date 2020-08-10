Поступление налоговых и неналоговых платежей снизилось на 1,2 млрд рублей.





Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска отчиталась об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Так, согласно бюджетному плану, за 2020 год город должен получить почти 5,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По итогам 1 полугодия исполнение данной статьи бюджета составило чуть менее 2 млрд рублей или 36,6% от годовых значений.

В частности, исполнение муниципального бюджета по налогу на прибыль составило 39,3%, по налогу на имущество — 20,9%.

При этом в 1 полугодии 2019 года городской бюджет в части налоговых и неналоговых доходов был исполнен на 51,4%. Было собрано на 1,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.