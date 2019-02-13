В феврале госдолг Удмуртии вырос на 3,5 млрд рублей

Республика взяла кредит на выплату зарплат бюджетникам.

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртской Республики вырос на 3,5 млрд рублей. По информации Минфина региона, на 1 февраля он составил 50 514,2 млн рублей.

Так, 18 350 млн рублей – кредиты, полученные от организаций, 8 200 млн рублей – государственные ценные бумаги Удмуртии, 23 964,2 млн рублей – займы из федерального бюджета.

Отметим, что на 1 января госдолг составлял 47 014,2 млн рублей, при этом сообщалось, что за год он сократился на 2 млрд рублей.

Однако для полного исполнения социальных обязательств, в том числе выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, 31 января республика взяла кредит на сумму более 3 млрд рублей от Управления федерального казначейства по ставке 0,1% годовых сроком на 86 дней.