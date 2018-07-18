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Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат на ГСМ

17:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
17:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Об этом сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат за приобретенное топливо. Об этом во время выставки «День поля – 2018» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

Руководитель ведомства отметила, что такая мера удешевит каждый килограмм дизельного топлива, приобретенного селянами Удмуртии, на 5-7 рублей.

«Федерации принято решение о доведении дополнительных средств на компенсацию затрат за приобретённое топливо», - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

Ранее Ольга Абрамова заявляла, что селяне Удмуртии из-за повышения цен на ГСМ потратили на топливо во время посевной на 200 млн рублей больше запланированного.

17:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК

 

 

 


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