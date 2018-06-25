В Удмуртии снизились посевные площади из-за падения закупочных цен на молоко

По словам министра сельского хозяйства региона Ольги Абрамовой, аграрии также испытывают трудности в связи с повышением стоимости дизельного топлива и бензина.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизились площади посевов из-за падения закупочных цен на молоко. По словам министра сельского хозяйства региона Ольги Абрамовой, аграрии также испытывают трудности в связи с повышением стоимости дизельного топлива и бензина.

«Основной причиной снижения посевных площадей стал недостаток финансовых ресурсов в связи со снижением закупочной цены на молоко», - сказала Ольга Абрамова в ходе своего доклада на аппаратном совещании органов госвласти.

По ее словам, сейчас закупочная цена составляет 18 рублей 90 копеек, хотя на начало года за литр молока в среднем платили 22 рубля.

«При этом она (цена – прим. ред.) выросла на 11 копеек по отношению к предыдущей неделе. Сейчас мы фиксируем стабилизацию уровня цен закупочных, хотя неожиданный поворот взаимодействия с Белоруссией, когда мы открыли все границы, нас заставляют поволноваться, но мы остаемся в ситуации наблюдателей», - сказала министр сельского хозяйства.

Абрамова также отметила, что на данный момент в ПФО республика по закупочной цене располагается в районе 7-8 места. К аналогичному периоду 2017 года (январь-май) в Удмуртии цены на закуп снизились на 21%.

Руководитель министерства также отметила, что повышение стоимости топлива вынудило аграриев потратить на 200 млн рублей больше запланированного.

«Наши аграрии переплатили 200 млн рублей на приобретенное дизельного топлива по 31 мая 2018 года. До конца года нам необходимо еще 15 тысяч тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн автобензина, чтобы завершить все сезонные работы», - сказала Абрамова.

По ее словам, аналогичная ситуация складывается и в других регионах республики. «На уровне правительства сейчас прорабатывается вопрос компенсации затрат на приобретение ГСМ для всех регионов России», - резюмировала министр.