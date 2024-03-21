Более 12 млн рублей получили восемь семей работников АПК Удмуртии на улучшение жилищных условий

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии восемь семей работников агропромышленного комплекса (АПК) получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Общий объём выплат составил более 12 млн рублей из федерального бюджета и около 370 тыс. из бюджета Удмуртии. Средний размер выплат составил 1,6 млн рублей. Эти деньги можно будет потратить на приобретение или строительство жилья, отмечает глава республики Александр Бречалов.

Сертификаты получили три семьи Дебёсского района, две – из Шарканского, и по одной семье из Завьяловского, Малопургинского и Игринского районов. Все семьи многодетные, проживают в селе и работают на региональных предприятиях АПК. Среди получателей выплат – трактористы, животноводы, ночные скотники, подсобные рабочие, водители и рабочие по уходу за животными.

Всего за время действия программы соцвыплаты получили 197 семей на сумму почти 214 млн рублей.