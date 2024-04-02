Представители удмуртского АПК могут принять участие в бизнес-миссии в Китай

Ижевск. Удмуртия. Представители удмуртского агропромышленного комплекса смогут посетить Китай в составе бизнес-миссии (18+). Об этом сообщает Минсельхоз Удмуртии.

Бизнес-миссию организует Минсельхоз России, Ассоциация «Народный фермер» и Федеральный центр «Агроэкспорт». Целью является развитие двустороннего сотрудничества между РФ и Китаем в сфере АПК. Мероприятие пройдёт 22-24 апреля 2024 года.

Участников бизнес-миссии ждут деловые встречи, переговоры с китайскими импортерами и дистрибьютерами продовольствия, а также выставка продовольствия с коллективным стендом под единым брендом российской фермерской продукции.

Регистрация на участие идёт по ссылке.