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Представители удмуртского АПК могут принять участие в бизнес-миссии в Китай

08:30, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Представители удмуртского АПК могут принять участие в бизнес-миссии в Китай
08:30, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
272
0
#Удмуртия\n#АПК
Фото: ИА «Сусанин»
272
0

В программе мероприятия деловые встречи, переговоры с китайскими импортёрами, а также выставка продовольствия.

Ижевск. Удмуртия. Представители удмуртского агропромышленного комплекса смогут посетить Китай в составе бизнес-миссии (18+). Об этом сообщает Минсельхоз Удмуртии.

Бизнес-миссию организует Минсельхоз России, Ассоциация «Народный фермер» и Федеральный центр «Агроэкспорт». Целью является развитие двустороннего сотрудничества между РФ и Китаем в сфере АПК. Мероприятие пройдёт 22-24 апреля 2024 года.

Участников бизнес-миссии ждут деловые встречи, переговоры с китайскими импортерами и дистрибьютерами продовольствия, а также выставка продовольствия с коллективным стендом под единым брендом российской фермерской продукции.

Регистрация на участие идёт по ссылке

08:30, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
272
0
#Удмуртия\n#АПК