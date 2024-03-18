Агропромышленный форум и международная выставка «АгроКомплекс» пройдут в Уфе

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Уфа. Башкортостан. С 26 по 29 марта в Уфе, в выставочном комплексе «ЭКСПО», состоятся Агропромышленный форум и 34-я международная выставка «АгроКомплекс» (12+) — крупнейший смотр достижений отечественного АПК.

В выставке принимают участие 360 компаний из 37 регионов России, а также из Китая и Белоруссии. Представлен весь спектр продукции, технологий и услуг в АПК. Экспоненты разместятся в 5 залах на общей площади более 18 000 кв.м. На открытой площади перед «ЭКСПО» будет представлено 180 единиц сельхозтехники. Отдельная экспозиция отведена продукции 50 крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов.

В работе выставки и форума примут участие делегации Китая, а также представители органов власти и бизнес-сообществ из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Нигерии.

Всего в рамках Агропромышленного форума пройдет 25 отраслевых мероприятий для специалистов АПК. Для участия в деловой программе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте по ссылке.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Новые реалии АПК: трансформация, цифровизация, кооперация» с участием главы Башкортостана Радия Хабирова, директора департамента селекции и семеноводства Минсельхоза РФ Ивана Музалева, руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, члена правления ПАО «Группа Черкизово» Максима Зудина, вице-президента АО «Газпромбанк» Дарьи Снитко, директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина.

Отдельное внимание будет уделено международной повестке. В рамках трека «Поворот на Восток» представители Китая, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят перспективы развития отношений между странами и увеличения товарооборота.

Впервые на площадке форума состоится круглый стол «Аграрные блогеры: реалии и перспективы». Также в рамках форума пройдут профессиональные и творческие конкурсы и розыгрыши ценных призов.

Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ и ООО «БВК», при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

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