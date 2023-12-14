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Для обязательной маркировки молочной продукции Удмуртия получит дополнительное финансирование

11:02, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Для обязательной маркировки молочной продукции Удмуртия получит дополнительное финансирование
11:02, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
377
0
#Удмуртия\n#деньги\n#АПК\n#маркировка\n#Минсельхоз
Фото: vk.com/team_isaev
377
0

11 организаций региона закупят специальное оборудование.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии выделят деньги на возмещение части затрат на модернизацию объектов АПК и на покупку и ввод оборудования для маркировки молочной продукции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте»  рассказал депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев. 

Дополнительное федеральное финансирование в размере 122 654,9 тыс. рублей регион получит в 2023 году. Такое предложение одобрила федеральная трехсторонняя комиссия по распределению бюджетных средств, в которую входит Андрей Исаев. 

Благодаря этим средствам в 11 организациях региона продолжат внедрять обязательную маркировку продукции: «Раздолье», «Можгасыр», «Ува-Молоко», «Воткинскмолоко», «Агровиль», «Молочная Ферма», «Милком», «Ильинское Молоко», «Путь Ильича», «Новомоньинское» и Экоферма «Дубровское». 

11:02, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
377
0
#Удмуртия\n#деньги\n#АПК\n#маркировка\n#Минсельхоз