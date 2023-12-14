Для обязательной маркировки молочной продукции Удмуртия получит дополнительное финансирование

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии выделят деньги на возмещение части затрат на модернизацию объектов АПК и на покупку и ввод оборудования для маркировки молочной продукции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев.

Дополнительное федеральное финансирование в размере 122 654,9 тыс. рублей регион получит в 2023 году. Такое предложение одобрила федеральная трехсторонняя комиссия по распределению бюджетных средств, в которую входит Андрей Исаев.

Благодаря этим средствам в 11 организациях региона продолжат внедрять обязательную маркировку продукции: «Раздолье», «Можгасыр», «Ува-Молоко», «Воткинскмолоко», «Агровиль», «Молочная Ферма», «Милком», «Ильинское Молоко», «Путь Ильича», «Новомоньинское» и Экоферма «Дубровское».