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Росстат: у Удмуртии самый низкий долг по зарплатам среди регионов ПФО

17:45, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:45, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
199
0
#зарплата\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги
Фото: pxhere.com
199
0

Всего долгов насчитали на 200 тыс. рублей.

Удмуртия. В Удмуртии зафиксирована самая низкая задолженность по зарплате среди регионов Приволжского федерального округа. Такую статистику опубликовал Росстат по данным на 17 июля.

Долг республики составляет 200 тыс. рублей. На втором месте Башкортостан, его долг в два раза больше. Мордовия должна 1,3 млн рублей. На четвертом месте Марий Эл с 3,3 млн.

В конце списка находятся Саратовская область, где суммарно не выплатили 16,6 млн рублей. Чуть выше Чувашия – 17,5 млн рублей.

Общий долг регионов ПФО оценили в 147,6 млн рублей. В стране зарплату не выплатили на сумму 2802,6 млн рублей, что меньше на 0,5%, чем в прошлом месяце.

17:45, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
199
0
#зарплата\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги

 

 

 


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