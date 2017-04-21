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      Госдолг Удмуртии за месяц сократился на 3,5 млрд рублей

      13:24, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:24, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      231
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
      231
      0

      Уменьшение произошло главным образом за счет сокращения бюджетных кредитов из федеральной казны.

      Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за март 2017 года сократился на 3,5 млрд рублей. По данным на 1 апреля текущего года он составил 48,97 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина региона.

      Месяцем ранее сумма госдолга была на уровне 52,5 млрд рублей.

      Сократилась она главным образом за счет бюджетных кредитов из федеральной казны. С 22,2 млрд рублей до 18,7 млрд рублей.

      Структуру внутреннего госдолга Удмуртии составили:

      - кредиты, полученные в кредитных организациях (20,091 млрд рублей или 41% от общей суммы

      - бюджетные кредиты из федерального бюджета (18,73 млрд рублей или 38,3% от общей суммы);

      - государственные ценные бумаги Удмуртии (10,15 млрд рублей или 20,7% от общей суммы).

      Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны. Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен снижать в течение года, в том числе, за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.

      13:24, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      231
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
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