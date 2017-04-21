Госдолг Удмуртии за месяц сократился на 3,5 млрд рублей

Уменьшение произошло главным образом за счет сокращения бюджетных кредитов из федеральной казны.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за март 2017 года сократился на 3,5 млрд рублей. По данным на 1 апреля текущего года он составил 48,97 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина региона.

Месяцем ранее сумма госдолга была на уровне 52,5 млрд рублей.

Сократилась она главным образом за счет бюджетных кредитов из федеральной казны. С 22,2 млрд рублей до 18,7 млрд рублей.

Структуру внутреннего госдолга Удмуртии составили:

- кредиты, полученные в кредитных организациях (20,091 млрд рублей или 41% от общей суммы

- бюджетные кредиты из федерального бюджета (18,73 млрд рублей или 38,3% от общей суммы);

- государственные ценные бумаги Удмуртии (10,15 млрд рублей или 20,7% от общей суммы).

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны. Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен снижать в течение года, в том числе, за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.