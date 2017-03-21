Удмуртия планирует перераспределить половину банковских кредитов в пользу облигаций

По словам министра финансов республики, коммерческие займы в определенных случаях могут быть выгоднее ценных бумаг.

Ижевск. Удмуртия. Минфин Удмуртии планирует распределить до половины банковских кредитов в пользу ценных бумаг. Об этом на заседании парламентской комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета республики во вторник, 21 марта, рассказал глава ведомства Станислав Евдокимов.

По его словам, если регион в 2017 году будет привлекать на погашение дефицита бюджета 10 млрд рублей, то 5 из них могут составить облигации.

«Фактически сколько будет размещено, покажет время. Если ставки будут неприемлемые, то, может быть, мы и не будем этим инструментом пользоваться», - сказал Евдокимов.

Он пояснил, что в случае с банковскими кредитами, у Минфина Удмуртии есть инструменты для снижения ставок по ним, а облигации предполагают фиксированный процент, поэтому в определенных случаях региону выгоднее пользоваться услугами коммерческих кредитных организаций.

«Поэтому мы не так активно идем по этому направлению, больше в сторону коммерческих кредитов структуру долга держим. Нельзя как в одну сторону полностью уйти, так и в другую. Уйдешь полностью в банки, будут ставки выше, уйдешь полностью в ценные бумаги, нельзя будет эффективно управлять долгом, середину надо держать», - пояснил глава регионального Минфина.

Станислав Евдокимов также сказал, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны. Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен снижать в течение года, в том числе, за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами.

По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.