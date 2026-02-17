Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска заключил под стражу депутата Госсовета Катрину Селезнёву. Парламентарий обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Селезнёва, которая также является директором спортшколы «Нефтяник», в сентябре 2025 года получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Деньги, как полагает следствие, передавались за совершение действий по службе и общее покровительство.

Сама обвиняемая и её защитники возражали против заключения под стражу и просили избрать более мягкую меру пресечения. Однако, изучив материалы дела и принимая во внимание тяжесть инкриминируемого преступления, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Катрин Селезнёва заключена под стражу сроком на два месяца — до 16 апреля 2026 года.

Напомним, о задержании депутата стало известно в понедельник, 16 февраля.