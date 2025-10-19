Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пожарные спасли семь человек во время пожара в доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание произошло на последнем этаже трёхэтажного дома. Из-за сильного задымления в подъезде люди из соседних квартир не могли самостоятельно выбраться на улицу. Пожарные с помощью автолестницы, а также специальных масок вывели из здания семь человек, в том числе одного ребёнка.

Площадь пожара составила 35 кв. м, в его тушении были задействованы 12 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.

При тушении в квартире обнаружили мужчину. Как рассказала дознаватель МЧС России Анастасия Шалавина, пострадавший увидел зарево и услышал крики о помощи. Он ринулся спасать людей, но надышался дымом и потерял сознание. При этом хозяйка квартиры вышла из неё самостоятельно — она проснулась из-за того, что начала закашливаться.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём — курение.