11:40, 19 августа, 2025
11:40, 19 августа, 2025
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Юкаменского района
Пространство начали благоустраивать в 2024 году.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском завершается оформление благоустроенной смотровой площадки. Недавно её осветили 900 лампочками. Об этом сообщил глава Юкаменского района Дамир Касимов.

Площадку начали благоустраивать в 2024 году. С неё открывается вид на пруд реки Юкаменка, что сделало место одним из любимых у жителей села. Здесь установлены навесы с качелями и скамейки, а теперь пространство освещается гирляндой на 900 лампочек.


 

