Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском завершается оформление благоустроенной смотровой площадки. Недавно её осветили 900 лампочками. Об этом сообщил глава Юкаменского района Дамир Касимов.

Площадку начали благоустраивать в 2024 году. С неё открывается вид на пруд реки Юкаменка, что сделало место одним из любимых у жителей села. Здесь установлены навесы с качелями и скамейки, а теперь пространство освещается гирляндой на 900 лампочек.



