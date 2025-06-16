Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в хулиганстве задержали двух 15-летних подростков. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Вечером 15 июня двое подростков находились во дворе жилого дома по улице Союзной в Ижевске. По данным следствия, они избили 34-летнего потерпевшего, а затем выстрелили ему в лицо из сигнального пистолета. Помимо этого, несовершеннолетние распылили перцовый баллончик в лицо другого 39-летнего мужчины.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Парней задержали. Вскоре им предъявят обвинение в совершении указанного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, она будет связана с изоляцией от общества.