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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на улице Союзной мужчине выстрелили в лицо из сигнального пистолета

13:41, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на улице Союзной мужчине выстрелили в лицо из сигнального пистолета
13:41, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#преступление
Источник фото: unsplash.com (niu niu)
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Подозреваемыми оказались 15-летние подростки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в хулиганстве задержали двух 15-летних подростков. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Вечером 15 июня двое подростков находились во дворе жилого дома по улице Союзной в Ижевске. По данным следствия, они избили 34-летнего потерпевшего, а затем выстрелили ему в лицо из сигнального пистолета. Помимо этого, несовершеннолетние распылили перцовый баллончик в лицо другого 39-летнего мужчины.  

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Парней задержали. Вскоре им предъявят обвинение в совершении указанного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, она будет связана с изоляцией от общества. 

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13:41, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#преступление