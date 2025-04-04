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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пять ижевчан ездили по городу на снятых с регистрационного учёта автомобилях

15:54, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пять ижевчан ездили по городу на снятых с регистрационного учёта автомобилях
15:54, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#нарушители
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
71
0

Сумма их штрафов превышает 400 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекторы Ижевска пресекли использование водителями 5 автомобилей, которые сняты с регистрационного учёта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Ранее инспекторы установили, что по улицам города ездят снятые с регистрационного учёта машины. Пять автомобилей были найдены. Водителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП России («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Также у них  изъяли государственные регистрационные знаки. 

Помимо этого инспекторы установили, что каждый из водителей неоднократно нарушал скоростной режим, требования об остановке перед стоп-линией или проезжал на красный сигнал светофора. Отмечается, что количество штрафов за превышение скорости составляет 90% от общего числа их нарушений.

В результате лихачей привлекли к административной ответственности и за многочисленные нарушения. Сумма штрафов водителя автомобиля «Мерседес» составила 111 050 рублей, владелец «Рено Логан» обязан выплатить 99 850 рублей, владелец «Шкоды» — 96 900 рублей, «Опель Корса» — 80 400 рублей, а у водителя «Лады Приоры» сумма штрафов равняется 73 050 рублей. 

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15:54, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#нарушители