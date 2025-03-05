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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд Ижевска вынес приговор водителю, виновному в гибели девятилетнего ребенка

17:51, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд Ижевска вынес приговор водителю, виновному в гибели девятилетнего ребенка
17:51, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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ДТП произошло в октябре 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. 21-летний житель Ижевска признан виновным в ДТП, которое привело к гибели ребенка. Приговор вынес Октябрьский районный суд города, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора на улице 50 лет ВЛКСМ. В этот момент пешеходный переход пересекал девятилетний ребенок на самокате. В результате наезда малолетний погиб на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину и частично компенсировал моральный ущерб семье погибшего.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Дополнительно суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на погребение родственникам погибшего.

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17:51, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция