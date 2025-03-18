Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали 15-летнего школьника, рассекающего по улицам города на автомобиле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ранее житель Воткинска сообщил в полицию, что видел «ВАЗ-2113», которым, возможно, управлял несовершеннолетний. Экипаж ДПС решил проверить эту информацию и нашёл данную машину на одной из улиц города.

При виде полиции «ВАЗ-2113» остановился, а его водитель попытался убежать, но его остановили автоинспекторы. Оказалось, что машиной управлял ученик 8 класса одной из Воткинских школ. От него чувствовался запах спиртного.

На место вызвали законного представителя несовершеннолетнего, в присутствии которого удалось установить, что юный водитель был пьян. «ВАЗ-2113» поместили на специализированную стоянку.

По предварительной информации, в салоне также находились пятеро подростков, но они сбежали от полиции.

Все материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о привлечении законного представителя к ответственности.