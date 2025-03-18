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В Воткинске задержали пьяного 15-летнего водителя

10:31, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске задержали пьяного 15-летнего водителя
10:31, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#подростки
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
116
0

В отличие от своих друзей, он не смог скрыться от инспекторов.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали 15-летнего школьника, рассекающего по улицам города на автомобиле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Ранее житель Воткинска сообщил в полицию, что видел «ВАЗ-2113», которым, возможно, управлял несовершеннолетний. Экипаж ДПС решил проверить эту информацию и нашёл данную машину на одной из улиц города. 

При виде полиции «ВАЗ-2113» остановился, а его водитель попытался убежать, но его остановили автоинспекторы. Оказалось, что машиной управлял ученик 8 класса одной из Воткинских школ. От него чувствовался запах спиртного. 

На место вызвали законного представителя несовершеннолетнего, в присутствии которого удалось установить, что юный водитель был пьян. «ВАЗ-2113» поместили на специализированную стоянку. 

По предварительной информации, в салоне также находились пятеро подростков, но они сбежали от полиции. 

Все материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о привлечении законного представителя к ответственности.   

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10:31, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#подростки