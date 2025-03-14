Глазов. Удмуртия. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудников ГАИ Удмуртии. Об этом сообщила в своём ТГ-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, сотрудники отдела МВД «Глазовский» Антон Шадрин и Денис Ожегов спасли мужчину, упавшего в реку во время катания на тюбинге.

«Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы приступили к спасательной операции. Денис Ожегов достал из служебного автомобиля буксировочный трос. Антон Шадрин спустился по нему на лед. Приблизившись к мужчине, сотрудник полиции с помощью каната сумел извлечь его из полыньи. Прибывшие сотрудники МЧС России помогли поднять пострадавшего на берег, где он был передан медикам», — рассказала представитель министерства.