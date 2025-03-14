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Министр внутренних дел России наградил сотрудников ГАИ Удмуртии за спасение жителя Глазова

13:02, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Министр внутренних дел России наградил сотрудников ГАИ Удмуртии за спасение жителя Глазова
13:02, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Глазов\n#награды\n#Госавтоинспекция\n#спасение людей
Источник фото: скриншот из видео
141
0

Денис Ожегов и Антон Шадрин вытащили мужчину, упавшего в реку на тюбинге.

Глазов. Удмуртия. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудников ГАИ Удмуртии. Об этом сообщила в своём ТГ-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, сотрудники отдела МВД «Глазовский» Антон Шадрин и Денис Ожегов спасли мужчину, упавшего в реку во время катания на тюбинге.

«Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы приступили к спасательной операции. Денис Ожегов достал из служебного автомобиля буксировочный трос. Антон Шадрин спустился по нему на лед. Приблизившись к мужчине, сотрудник полиции с помощью каната сумел извлечь его из полыньи. Прибывшие сотрудники МЧС России помогли поднять пострадавшего на берег, где он был передан медикам», — рассказала представитель министерства. 

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13:02, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Глазов\n#награды\n#Госавтоинспекция\n#спасение людей