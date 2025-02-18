Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в 09:40 часов утра 17 февраля произошло лобовое столкновение двух легковых машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

41-летний водитель «Митсубиси Галант» не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в «Ладу Гранту» под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП получили травмы два пассажира отечественного автомобиля: 24-летний молодой человек и 10-летний ребёнок.

В Госавтоинспекции напоминают, что при вождении необходимо соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не делать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.



Видео: Госавтоинспекция Удмуртии