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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске пассажирка квадроцикла пострадала в ДТП

17:09, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске пассажирка квадроцикла пострадала в ДТП
17:09, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
143
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Водитель и пассажирка мототранспорта ехали без шлемов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 марта около 17:00 квадроцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На улице Камбарской 43-летний нетрезвый водитель квадроцикла и его 37-летняя пассажирка проехали на красный свет, а затем врезались в автомобиль «Хавал Дарго». В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Сообщается, что мужчина не имел прав на управлении квадроциклом, а также он и его пассажирка ехали без защитных шлемов.

В отношении водителя составлены административные материалы.

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17:09, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#Госавтоинспекция