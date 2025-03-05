Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 марта около 17:00 квадроцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На улице Камбарской 43-летний нетрезвый водитель квадроцикла и его 37-летняя пассажирка проехали на красный свет, а затем врезались в автомобиль «Хавал Дарго». В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Сообщается, что мужчина не имел прав на управлении квадроциклом, а также он и его пассажирка ехали без защитных шлемов.

В отношении водителя составлены административные материалы.