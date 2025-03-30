Балезино. Удмуртия. Владельца кафе в Балезино будут судить за нарушение СанПина, которое привело к массовому заражению. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось об отравлении 19 человек, посещавших кафе «Вольдемар» в Балезино. Работу заведения тогда приостановили на 90 суток.

По данным следствия, в декабре 2024 года 64-летний владелец кафе допустил на работу больного повара, что привело к заболеванию посетителей и заказчиков блюд в кафе.

Уголовное дело направлено в суд.