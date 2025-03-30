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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Владельца кафе в Балезино ждет суд после массового заболевания посетителей

13:44, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Владельца кафе в Балезино ждет суд после массового заболевания посетителей
13:44, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Балезинский район\n#кафе\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Louis Hansel)
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По данным следствия, обвиняемый допустил к работе нездорового повара.

Балезино. Удмуртия. Владельца кафе в Балезино будут судить за нарушение СанПина, которое привело к массовому заражению. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось об отравлении 19 человек, посещавших кафе «Вольдемар» в Балезино. Работу заведения тогда приостановили на 90 суток.

По данным следствия, в декабре 2024 года 64-летний владелец кафе допустил на работу больного повара, что привело к заболеванию посетителей и заказчиков блюд в кафе.

Уголовное дело направлено в суд.

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13:44, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Балезинский район\n#кафе\n#суды