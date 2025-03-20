Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе пожарные потушили пожар в двухэтажном кирпичном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл вечером 19 марта на улице Центральной в деревне Пирогово. Возгорание началось в котельной, которая была пристроена к дому.

Хозяева дома — 60-летний мужчина и 59-летняя женщина — увидели огонь из окна кухни. Они вовремя забрали документы, выбежали на улицу и вызвали пожарных. В результате никто не пострадал.

Площадь пожара составила около 120 кв. м. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводов в котельной.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для избежания подобных ситуаций нужно обзавестись пожарным извещателем. Также следует следить за состоянием проводки и электроприборов и не перегружать электросеть.