Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска провалился со снегоходом под лёд. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Сообщение поступило спасателям вечером 3 марта — мужчина сообщил, что провалился под лёд на реке Пироговка в микрорайоне Шунды. Отмечается, что мужчина самостоятельно выбрался из водоёма и добрался домой. Утром спасатели извлекли снегоход и передали владельцу.

«На улице уже наступила календарная весна. Температурный режим в этом году выше нормы. Лед становится тоньше. Выходить на него небезопасно даже пешком, а выезжать на технике - тем более. Будьте осторожны», — написал Андрей Шуткин.