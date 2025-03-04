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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Шундах ижевчанин провалился под лёд со снегоходом

16:37, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Шундах ижевчанин провалился под лёд со снегоходом
16:37, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
157
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#Ижевск\n#снегоход\n#спасатели
Источник фото: t.me/AAShutkin
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Спасатели извлекли транспорт на следующий день.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска провалился со снегоходом под лёд. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Сообщение поступило спасателям вечером 3 марта — мужчина сообщил, что провалился под лёд на реке Пироговка в микрорайоне Шунды. Отмечается, что мужчина самостоятельно выбрался из водоёма и добрался домой. Утром спасатели извлекли снегоход и передали владельцу.

«На улице уже наступила календарная весна. Температурный режим в этом году выше нормы. Лед становится тоньше. Выходить на него небезопасно даже пешком, а выезжать на технике - тем более. Будьте осторожны», — написал Андрей Шуткин.

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16:37, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
157
0
#Ижевск\n#снегоход\n#спасатели