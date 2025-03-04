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Жителя Сарапула обвиняют в мошенничестве при капремонте индустриального техникума

15:52, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Сарапула обвиняют в мошенничестве при капремонте индустриального техникума
15:52, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Сарапул\n#подрядчик\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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0

По версии следствия, он внёс в акты выполненных работ недостоверные сведения.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула обвиняется в мошенничестве при капремонте техникума. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, действуя по договорённости от имени ИП, в августе 2022 года заключил контракт с Сарапульским индустриальным техникумом на работы по капремонту крыши у двух корпусов. При этом подрядчик выполнил работы не в полном объёме. Обманув заказчика, мужчина внёс в акты выполненных работ недостоверные сведения и получил полную оплату. Своими действиями злоумышленник навредил образовательному учреждению на сумму более 1,2 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест. Дело направлено в Сарапульский городской суд.

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15:52, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#Сарапул\n#подрядчик\n#суды