Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула обвиняется в мошенничестве при капремонте техникума. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, действуя по договорённости от имени ИП, в августе 2022 года заключил контракт с Сарапульским индустриальным техникумом на работы по капремонту крыши у двух корпусов. При этом подрядчик выполнил работы не в полном объёме. Обманув заказчика, мужчина внёс в акты выполненных работ недостоверные сведения и получил полную оплату. Своими действиями злоумышленник навредил образовательному учреждению на сумму более 1,2 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест. Дело направлено в Сарапульский городской суд.