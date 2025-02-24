Воткинск. Удмуртия. Обвиняемого в мошенничестве директора МУП «ТеплоСервис» в Воткинске отправили под домашний арест. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый заключил с ООО «УГК-монтаж» договоры на восстановительные работы на теплосетях. При этом работы уже были выполнены сотрудниками МУП «ТеплоСервис». В результате директор причинил предприятию материальный ущерб, похитив около 580 тыс. рублей.

«Фигурант, используя свое служебное положение, путем обмана заключил с аффиллированной ему фирмой договоры», — уточнили в УФСБ России по Удмуртии.

С учётом материалов дела и данных о личности фигуранта, суд отправил его под домашний арест до 21 апреля.