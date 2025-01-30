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Жителя Ижевска заключили под стражу по делу о финансировании терроризма 

16:05, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска заключили под стражу по делу о финансировании терроризма 
16:05, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
252
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#Ижевск\n#финансирование\n#терроризм\n#Таджикистан\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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По версии следствия, он передавал деньги своему единомышленнику из Узбекистана.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в содействии экстремистско-террористической организации. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 43-летний уроженец Таджикистана, находящийся в международном розыске, с мая по сентябрь 2023 года переводил деньги своему единомышленнику из Узбекистана. Отмечается, что последний разыскивается за публичное оправдание экстремизма, вовлечение лиц в запрещённые организации и совершение экстремистских преступлений.

Суд заключил мужчину под стражу на 40 дней для дальнейшей экстрадиции.

16:05, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
252
0
#Ижевск\n#финансирование\n#терроризм\n#Таджикистан\n#суды