Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в содействии экстремистско-террористической организации. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 43-летний уроженец Таджикистана, находящийся в международном розыске, с мая по сентябрь 2023 года переводил деньги своему единомышленнику из Узбекистана. Отмечается, что последний разыскивается за публичное оправдание экстремизма, вовлечение лиц в запрещённые организации и совершение экстремистских преступлений.

Суд заключил мужчину под стражу на 40 дней для дальнейшей экстрадиции.