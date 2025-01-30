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За призывы к убийству жителей южноазиатских регионов ижевчанин получил срок

12:40, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
За призывы к убийству жителей южноазиатских регионов ижевчанин получил срок
12:40, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
116
0
#Ижевск\n#теракт\n#призыв\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
116
0

Он написал комментарии под постом с новостью о теракте в «Крокусе».

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за призывы к убийству лиц по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что после новости о теракте в «Крокусе» подсудимый оставил в одном из ТГ-каналов комментарий, содержащий призывы к насилию по отношению к жителям южноазиатских регионов, сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В суде мужчина признал свою вину.

Подсудимому назначили условное наказание в виде лишения свободы на один год с запретом заниматься администрированием интернет-сайтов на тот же срок.

12:40, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
116
0
#Ижевск\n#теракт\n#призыв\n#суды