Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Замглавы Глазовского района обвинили в приёмке невыполненных работ 

11:55, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Замглавы Глазовского района обвинили в приёмке невыполненных работ 
11:55, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
188
0
#Глазовский район\n#служебный подлог\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
188
0

Ущерб для бюджета составил более 750 000 рублей.

Глазов. Удмуртия. Замглавы Глазовского района обвиняется в приёмке работ, которые фактически не выполнили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемая подписала документ о приёмке работ по устройству противопожарных минерализованных полос вокруг поселений Глазовского района. При этом фактически работы не были выполнены.

Общая сумма ущерба районному бюджету превысила 750 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Удмуртии. Дело направлено в суд.

11:55, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
188
0
#Глазовский район\n#служебный подлог\n#суды