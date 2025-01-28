Замглавы Глазовского района обвинили в приёмке невыполненных работ 

Глазов. Удмуртия. Замглавы Глазовского района обвиняется в приёмке работ, которые фактически не выполнили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемая подписала документ о приёмке работ по устройству противопожарных минерализованных полос вокруг поселений Глазовского района. При этом фактически работы не были выполнены.

Общая сумма ущерба районному бюджету превысила 750 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Удмуртии. Дело направлено в суд.