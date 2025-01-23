Два человека погибли на пожаре в удмуртской деревне Пинязь

Каракулино. Удмуртия. Два жителя Каракулинского района погибли на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Ночью 23 января в деревне Пинязь загорелся одноэтажный деревянный дом. В пожаре погибли 56-летний мужчина и 83-летняя женщина. Специалисты противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади 63 кв. м. Причину трагедии установит дознаватель МЧС России.

Пожароохранное ведомство напоминает, что спасти жизнь может установка пожарного извещателя.