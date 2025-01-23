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Два человека погибли на пожаре в удмуртской деревне Пинязь

11:36, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Два человека погибли на пожаре в удмуртской деревне Пинязь
11:36, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Каракулинский район\n#гибель людей\n#пенсионеры\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
32
0

Площадь возгорания составила 63 кв. м.

Каракулино. Удмуртия. Два жителя Каракулинского района погибли на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Ночью 23 января в деревне Пинязь загорелся одноэтажный деревянный дом. В пожаре погибли 56-летний мужчина и 83-летняя женщина. Специалисты противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади 63 кв. м. Причину трагедии установит дознаватель МЧС России.

Пожароохранное ведомство напоминает, что спасти жизнь может установка пожарного извещателя.

11:36, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Каракулинский район\n#гибель людей\n#пенсионеры\n#пожары