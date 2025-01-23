На миллион рублей оштрафовали компанию в Удмуртии за коммерческий подкуп

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии компанию оштрафовали на миллион рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Установлено, что руководитель ООО «Метра Нефть» с 2020 по 2023 годы незаконно перечислял деньги замначальника управления материально-технического обеспечения ООО «Увадрев-Холдинг» в качестве подкупа за содействие в заключении договоров поставки и иные действия по лоббированию интересов компании.

Общая сумма вознаграждения превысила 490 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура возбудила административное производство и оштрафовала ООО «Метра Нефть» на миллион рублей. Отмечается, что получатель подкупа ранее был привлечён к уголовной ответственности.

Напомним, недавно скончался президент «Увадрев-Холдинг», почётный гражданин Удмуртии Вячеслав Серов.