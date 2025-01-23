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На миллион рублей оштрафовали компанию в Удмуртии за коммерческий подкуп

10:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На миллион рублей оштрафовали компанию в Удмуртии за коммерческий подкуп
10:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Удмуртия\n#Генеральная прокуратура РФ\n#подкуп\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
76
0

Предприятие на протяжении трёх лет перечисляло деньги одному из руководителей «Увадрев-Холдинг» для лоббирования своих интересов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии компанию оштрафовали на миллион рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Установлено, что руководитель ООО «Метра Нефть» с 2020 по 2023 годы незаконно перечислял деньги замначальника управления материально-технического обеспечения ООО «Увадрев-Холдинг» в качестве подкупа за содействие в заключении договоров поставки и иные действия по лоббированию интересов компании.

Общая сумма вознаграждения превысила 490 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура возбудила административное производство и оштрафовала ООО «Метра Нефть» на миллион рублей. Отмечается, что получатель подкупа ранее был привлечён к уголовной ответственности.

Напомним, недавно скончался президент «Увадрев-Холдинг», почётный гражданин Удмуртии Вячеслав Серов. 

10:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Удмуртия\n#Генеральная прокуратура РФ\n#подкуп\n#суды