Обвиняемого в убийстве продавца жителя Ижевска заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска, обвиняемого в убийстве продавца магазина спортивных товаров, заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Согласно ходатайству следователя, 38-летний обвиняемый, ранее привлекавшийся к ответственности за причинение смерти, будучи пьяным, устроил конфликт с 52-летним продавцом спортивного магазина в одном из торговых центров города. В ходе конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в район ключицы, после которого потерпевший скончался.

В судебном заседании обвиняемый согласился с ходатайством следователя об избрании меры пресечения.

Учитывая обстоятельства дела, суд заключил обвиняемого под стражу до 30 августа 2024 года.