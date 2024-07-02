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Обвиняемого в убийстве продавца жителя Ижевска заключили под стражу

12:00, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемого в убийстве продавца жителя Ижевска заключили под стражу
12:00, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#убийство\n#торговые центры\n#Ижевск\n#мера пресечения
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчина согласился с ходатайством следователя об избрании меры пресечения.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска, обвиняемого в убийстве продавца магазина спортивных товаров, заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Согласно ходатайству следователя, 38-летний обвиняемый, ранее привлекавшийся к ответственности за причинение смерти, будучи пьяным, устроил конфликт с 52-летним продавцом спортивного магазина в одном из торговых центров города. В ходе конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в район ключицы, после которого потерпевший скончался.

В судебном заседании обвиняемый согласился с ходатайством следователя об избрании меры пресечения.

Учитывая обстоятельства дела, суд заключил обвиняемого под стражу до 30 августа 2024 года.

12:00, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
444
0
#убийство\n#торговые центры\n#Ижевск\n#мера пресечения