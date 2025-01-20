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В Удмуртии женщина выстрелила в сожителя гвоздезабивным пистолетом

12:20, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии женщина выстрелила в сожителя гвоздезабивным пистолетом
12:20, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
62
0
#происшествия\n#МВД по Удмуртии\n#уголовное дело
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
62
0

Она пришла к нему на работу и увидела, как он выпивает.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии женщина выстрелила в голову сожителя гвоздезабивным пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

В конце декабря 48-летняя местная жительница пришла на пилораму, где работал ее сожитель. Она увидела, что мужчина выпивает. Женщина взяла пневматический гвоздезабивной пистолет и выстрелила из него сожителю в голову.

В медучреждении потерпевшему диагностировали травму головы с наличием гвоздя в лобно-височной области. По результатам судебно-медицинской экспертизы мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

12:20, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
62
0
#происшествия\n#МВД по Удмуртии\n#уголовное дело