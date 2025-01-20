В Удмуртии женщина выстрелила в сожителя гвоздезабивным пистолетом

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии женщина выстрелила в голову сожителя гвоздезабивным пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

В конце декабря 48-летняя местная жительница пришла на пилораму, где работал ее сожитель. Она увидела, что мужчина выпивает. Женщина взяла пневматический гвоздезабивной пистолет и выстрелила из него сожителю в голову.

В медучреждении потерпевшему диагностировали травму головы с наличием гвоздя в лобно-височной области. По результатам судебно-медицинской экспертизы мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.