Житель Ижевска обвиняется в многолетнем сексуальном насилии над малолетней дочерью

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в многолетнем сексуальном насилии над дочерью. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый с 2013 по 2016 год несколько раз совершал в отношении родной малолетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый согласился с ходатайством следователя о заключении под стражу.

Выслушав участников процесса, суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, по 11 марта 2025 года.