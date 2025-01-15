Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Житель Ижевска обвиняется в многолетнем сексуальном насилии над малолетней дочерью

16:00, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Ижевска обвиняется в многолетнем сексуальном насилии над малолетней дочерью
16:00, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#Ижевск\n#родственники\n#насилие\n#дети\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
161
0

Его заключили под стражу на два месяца.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в многолетнем сексуальном насилии над дочерью. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый с 2013 по 2016 год несколько раз совершал в отношении родной малолетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый согласился с ходатайством следователя о заключении под стражу.

Выслушав участников процесса, суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, по 11 марта 2025 года.

16:00, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#Ижевск\n#родственники\n#насилие\n#дети\n#суды