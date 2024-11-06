В Удмуртии тепловые пушки «устроили» пожар в строящемся доме

Завьялово. Удмуртия. Тепловые пушки «устроили» пожар в строящемся доме в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Пожар возник днём 5 ноября в деревне Старое Мартьяново Завьяловского района. К приезду пожарной службы внутри недостроенного кирпичного дома открытым пламенем горело напольное покрытие.

«Пол в помещении был покрыт пеноплексом, а на нём стояли две тепловых пушки номинальной мощностью 3000 Вт. Они беспрестанно работали более трёх недель. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств», — рассказала дознаватель МЧС России Дарья Шадрина.

Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять обогреватели без присмотра. Это может привести к возгоранию предметов, находящихся рядом с прибором. Тепловая пушка — мощное устройство, чаще применяется в производственных предприятиях, чем в бытовых помещениях. Она даёт большую нагрузку на «домашнюю» электросеть. Поэтому необходимо выбирать обогреватель, который соответствует уровню напряжения электросети в конкретном жилье.